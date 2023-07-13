ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيل جيتس: البشر مستعدون لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

الملياردير بيل جيتس
الملياردير بيل جيتس

منذ إطلاق "شات جي بي تي" في نوفمبر، خرج النقاش حول الذكاء الاصطناعي من المجتمع العلمي إلى المجال العام. فعلى الرغم من وجود الذكاء الاصطناعي منذ فترة، فإن روبوت المحادثة سهّل الاستفادة من التكنولوجيا وعاظم من تأثيرها.

تركز الكثير من النقاش حول السؤال الوجودي الكبير: هل يمكن للذكاء الاصطناعي اكتساب ذكاء أكبر من البشر وبالتالي إنهاء العالم؟

أوضح موقع "the street"، في تقرير، أن بعض الخبراء يعتقدون بتعاظم هذا التهديد الوجودي مع نمو التكنولوجيا بمعدل سريع، فيما يعتقد آخرون أن الذكاء الاصطناعي المتفوق على الإنسان لن يكون ممكناً على الإطلاق. 

أما الملياردير بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، فعلى الرغم من أنه ليس لديه إجابة عن تهديد الانقراض المتوقع، فإنه متفائل بأن البشر بإمكانهم التعامل مع المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي.  

التزييف العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أحد أهم المخاوف من الذكاء الاصطناعي هو التأثير المحتمل للتزييف العميق والمعلومات المضللة. 

في محاولة لتسليط الضوء على هذا الخطر، لا يعتقد جيتس أن مشكلة المعلومات المضللة قريبة من الحل لكنه لا يزال يأمل في أن يتمكن المجتمع من التغلب على هذا التحدي الخاص، فالذكاء الاصطناعي مثلما يولد معلومات مضللة فإنه قادر على اكتشافها، كما أن الناس صاروا أكثر وعيًا بأهمية فحص المحتوى وعدم أخذ المعلومات كمسلمات.  

هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الضرر الحالي الآخر الذي يشعر به خبراء الذكاء الاصطناعي يتعلق بالطرق التي يمكن للمجرمين؛ من خلالها استخدام هذه النماذج لتعزيز أجنداتهم والاحتيال عبر الإنترنت. 

ولكن كما هو الحال مع انتشار المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، يعتقد جيتس أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة تستخدمها الحكومات لمكافحة هذه التهديدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وقال إن فرق الأمن على الإنترنت يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على العيوب في أنظمتها وإصلاحها قبل أن يتمكن المجرمون من اختراقها.

الذكاء الاصطناعي والوظائف

تتعلق أهم المخاوف من الذكاء الاصطناعي من تهديده لكثير من الوظائف. بالفعل، استحوذ الذكاء الاصطناعي على حوالي 4000 وظيفة في شهر مايو وحده، وهو رقم يمكن أن يستمر في النمو، لكن جيتس يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الأشخاص بشكل أساسي على أداء وظائفهم بكفاءة أكبر.

بيل جيتس البشر مستعدون لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي والوظائف

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 13-7-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 فى مصر

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023

لأصحاب الرواتب الشهرية.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023 وآخر موعد للتقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى