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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 15 ألف كيلو لحوم أضاحي في 130 قرية ببني سويف

تضامن بني سويف
تضامن بني سويف

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أمل أبوعزوز، إنه تم توزيع 15 ألف كيلوجرامًا من لحوم الأضاحي في 130 قرية بالمحافظة، تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أهناسيا.

وأكدت وكيل الوزارة في بيانٍ اليوم الأربعاء، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جهته، قال رئيس جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء في مرحلة التعبئة ثم التوزيع، لافتًا إلى الانتهاء من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة بني سويف.

وأضاف أن الجمعية أيضًا انتهت من ذبح أضاحيها عصر يوم السبت الأول من يوليو بتوقيت البلاد المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وتوزيعها على شرائح غير القادرين بالتعاون مع 5500 جمعية أهلية صغيرة، بحضور وفد جمعية "الأورمان" وعدد من الأطباء البيطريين، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي أطلقته الجمعية.

التضامن بني سويف لحوم الأضاحي الجمعيات الأهلية المجتمع المدنى حياة كريمه

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