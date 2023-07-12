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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التضامن": مبادرة دوري أبناء مصر الهدف منها تعزيز سلوك الأشخاص

الدكتورة هبة أبو
الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن انطلاق النسخة الثانية لمبادرة دوري أبناء مصر الهدف منها تعزيز سلوك الأشخاص وصناعة الأمل لدى الأشخاص المحبطين وهي محاولة للتفكير خارج الصندوق.

وأضافت أبو العمايم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذه المبادرة أيضا أن يكون هناك استمرار لمبادرات الدمج المجتمعي لأبناء دور الرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم إجراء مجموعة من الزيارات التثقيفية لأبناء دور الرعاية إلى أكثر من مكان بهدف دعم الدمج المجتمعي لديهم وتعزيز فكرة الانتماء من خلال زيارات للأزهر الشريف والكنيسة وكلية الشرطة والمتحف الحربي للقوات المسلحة وذلك لتنمية روح المواطنة لديهم.

تفاصيل انطلاق النسخة الثانية لدوري أبناء مصر

وأشادت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي،  بالجهود التي تنفذها وزيرة التضامن في مختلف المجالات، قائلة: "الدكتورة نيفين القباج وزيرة إنسانة بالدرجة الأولى".

التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج دوري أبناء مصر خارج الصندوق في مختلف المجالات

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