مستشارة وزيرة التضامن: نولي أهمية قصوى لدمج أبناء دور الرعاية مع المجتمع

أكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور هبة الإمام أحمد أبو العمايم، على الأهمية القصوى التي توليها مبادرة "دوري أبناء مصر" في ترسيخ روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى أبناء دور الرعاية من خلال اندماجهم مع المجتمع.

وقالت أبو العمايم ـ في تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "انطلاق مبادرة دوري أبناء مصر جاء استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعي، التي تستهدف تنمية الولاء والانتماء والمواطنة وتعديل الصورة الذهنية وتصويب بعض الأفكار الخاطئة التي توجد لدى البعض عن أبناء دور الرعاية".

وشددت على ضرورة كسر الحاجز النفسي بين أبناء دور الرعاية والمجتمع، وذلك من خلال المبادرات التي ترعاها وزارة التضامن لاندماجهم بشكل فعال مع كافة أطياف المجتمع لتصحيح الأفكار الخاطئة لدى البعض عن هذه الفئة من الأبناء، مشيرة إلى تعاقد أحد أبناء دور الرعاية الذي شارك في النسخة الأولى من مبادرة "دوري أبناء مصر" مع نادي "زد" عن طريق التعاون مع أندية "سيتي كلوب".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت قبل ساعات قليلة النسخة الثانية من مبادرة "دوري أبناء مصر"، بالتعاون مع أندية سيتى كلوب، إذ يشارك في النسخة الثانية أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة يمثلون أبناء دور الرعاية على مستوى الجمهورية.