ينطلق 23 يوليو.. فتح باب الاشتراك في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أنه تم فتح باب الاشتراك في معرض بورسعيد السادس للكتاب والمقرر إقامتة خلال الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس 2023، ومن المقرر أن تشارك جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة فى معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.

وكشفت صفحة الإدارة العامة للمعارض، في بيان:"الناشرون الأفاضل.. في إطار الإعداد والتجهيز لمعرض بورسعيد السادس للكتاب، والمقرر إقامته خلال الفترة من 23 يوليو حتى 1 أغسطس المقبل، يرجى العلم بأنه تم فتح باب الاشتراك للمعرض على أن يستمر حتى يوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023".

وتجري حاليًا التجهيزات النهائية لإقامة معرض بورسعيد للكتاب خلال الفترة المقبلة، من خلال عقد عدة اجتماعات متتالية لوضع التجهيزات النهائية الخاصة بالدورة السادسة.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة إن افتتاح معرض الأوبرا الثاني للكتاب، يأتي كجزء من احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة بثورة 30 يونيو، التي حفظت هوية الوطن، وأرست دعائم القيم المصرية الأصيلة، وكانت انتصارًا لمعركة الوعي.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسة من المعارض المحلية بعدد من محافظات الوجهين القبلي والبحري، للمساهمة في نشر المعرفة بين جموع المواطنين وبأسعار مخفضة، لافتة استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي تهدف إلى توفير إصدارات الوزارة، بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى ٢٠ جنيهًا، وتمنح خصمًا خاصًا لطلاب الجامعات.