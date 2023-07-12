160 لقاءً ثنائيا لبعثة المشترين على هامش فاعليات «أجرو إيجيبت»

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بعثة مشترين ضمن فاعليات معرض أجرو إيجيبت ضمت حوالي 50 مشتريا من 6 دول هى غانا، كينيا، الهند، العراق، إسبانيا وإنجلترا) تستهدف المنتجات والخامات المصرية وتم التنسيق معها قبل الحضور إلى المعرض.



وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري أن بعثة المشترين التي استقدمت من دول عدة جاءت بعد تنظيم وجهد استمر لأكثر من شهر لاختيار أفضل الشركات المستوردة والعملاء المحتملين وربطها بالشركات المصرية المشاركة في المعرض بقطاع الأسمدة ومستلزمات الزراعة كلا في مجاله.



وأضاف أن اختيار الشركات جاء بناء على بياناتها المتوافرة لدى مكاتب التمثيل التجاري ومدى جديتها في التعامل وحجم أعمالها الاستيرادية والملاءة المالية لكل منها .



وأوضح أنه تم تحضير أكثر من ١٦٠ لقاء ثنائي للشركات الموجودة في المعرض مع نظيرتها التي تم استقدامها ضمن بعثة المشتريين من الهند، انجلترا، كينيا، غانا، الهند وإسبانيا، العراق والولايات المتحدة الأمريكية.



من جانبه،أكد يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الترتيب لبعثة المشترين كان بمساندة التمثيل التجاري المصري والمكاتب المنتشرة في الدول التي تم تنسيق الاجتماعات معها وأن ممثلي الشركات الأجنبية وجدوا مصر بوابة أتصال فعالة بالنسبة لهم وأفضل من حيث الشحن واللوجستيات المختلفة.



وقال إن الشركات المصرية أبدت سعادتها بالمشاركة في هذه اللقاءات، مطالبا باستمرار مثل هذة الأنشطة من قبل المجلس التصديري.



يذكر أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تحتل المركز الأول في ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية بقيمة بلغت نحو 8.629مليار دولار، محققة معدل نمو بلغت نسبته 23% مقارنة بالعام السابق عليه 2021 والذي بلغت حجم صادراته نحو 7.033مليار دولار.



وتحتل صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة المركز السابع على مستوى العالم بحجم صادرات بلغت قيمته 3.4 مليار دولار عام 2022، محققة معدل نمو بلغت نسبته 42% مقارنة بعام2021.



تتصدر تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة بلغت 1.027مليار دولار، وأنه قد بلغ معدل نمو صادرات القطاع لأهم 10أسواق (إيطاليا، الهند، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، السودان، بلجيكا، البرازيل، المغرب) نحو 32%.