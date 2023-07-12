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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهرجان العلمين الجديدة.. سياحة مجانية للمدينة الحديثة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

استطاعت الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد أن تنشأ مدن كاملة، وكان أبرزها مدينة العلمين الجديدة التي تعد من المقاصد السياحية الجديدة بمصر، وتجذب ملايين السياح من مختلف الدول والشرائح، فمنذ افتتاحها وهي تتربع على عرش السياحة المصرية.

وتتصدر مدينة العلمين هذه الأيام التريند وعمليات البحث بالتزامن مع إقامة مهرجان العلمين الجديدة، والذي يصل إلى العالمية، حيث يشارك به ما يقرب من مليون زائر، وبالتزامن مع تصدرها التريند، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن المناطق السياحية بالعلمين الجديدة:

شاطئ العلمين الجديدة:

نفذ شاطيء العلمين الجديدة بشكل متطور، كما يوفر كافة الخدمات التي يمكن أن يحتاجها أي شاطئ، حيث يتضمن غرف لتغيير الملابس والعديد من الحمامات التي تم إنشاؤها تحت الأرض لتجنب إعاقة المنظر الطبيعي للبحر، ويتميز الشاطئ بحارات خاصة للدراجات بعرض 4 أمتار بطول الشاطئ، حيث يمكن ركن الدراجات، وكافة الخدمات التي يمكن أن يحتاجها الزوار خلال تواجدهم على البحر.

 

وتشمل المدينة الجديدة مناطق للألعاب المائية، وهي منطقة خاصة بالأنشطة المائية والرياضات المائية مثل ركوب الجيت سكي والبنانا بوت والقوارب السريعة  الفلاي بورد، كما يوجد ألعاب مائية بالمزالق في حمام السباحة ومتوفر حمام سباحة خاص للسيدات وللأطفال.

 

أماكن أثرية:

تتميز مدينة العلمين أيضًا ببعض المناطق السياحية الأثرية، وأبرزها متحف العلمين العسكري، ويضم المتحف قطع من الأسلحة والمدرعات والمجسمات والخرائط التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت الحرب في العلمين.

 

منتجعات:

منتجع بورتو مارينا ضمن فئة 5 نجوم على البحر الأبيض المتوسط مباشرة، ويوجد به أكثر من مسبح وأماكن للعلاج والتجميل ومركز لياقة بدنية وملاعب للأطفال وملعب تنس، كما يوجد به مطاعم وكافيهات مشهورة.

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