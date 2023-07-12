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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم عقد الاجتماع الدورى للوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة “الشـروق - العبور الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - سفنكس الجديدة” بمقر جهاز مدينة الشروق، وذلك فى إطار توجهات الدولة بسرعة توفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

واستهل الدكتور أحمد عمارة، مقرر الوحدة المركزية ومدير عام العقود وتسوية المنازعات بالهيئة، الاجتماع بطلب استعراض كل جهاز للمعوقات التى قابلت كل وحدة فرعية أثناء مباشرة أعمالها، وتم التوصية بالعرض على الوحدة المركزية بالهيئة، وكذا العرض على قطاع الشئون العقارية بالهيئة للعرض على مجلس الإدارة، مع الاستفادة أيضاً بخبرات الدراسة بالوحدات الفرعية لبعض الحالات موضوع التقنين وكذلك الأحكام القانونية الصادرة لتوحيد الإجراءات 

جدير بالذكر أنه شارك في اجتماع الوحدة عن هيئة المجتمعات، عبدالوهاب موصلى، رئيس إدارة مركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، ورؤساء أجهزة مدن ( العبور الجديدة – الشيخ زايد – المهندس سفنكس الجديدة) ،وعدد من مسؤولى المدن ذات الصلة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الأعمال الجارية بمشروع تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية المضافة للمدينة، يرافقه المهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تمهيد الطرق بمداخل منطقة الرابية المضافة للمدينة.

وخلال الجولة، تابع المهندس كمال بهجات، أعمال تمهيد الطرق بدايةً من مدخل طريق جنيفة، والذى امتد به العمل داخلياً إلى شبكة الطرق، وذلك ضمن مخطط المنطقة، مشيداً بسير الأعمال. 

وأوضح المهندس علي سعد، أنه تم تمهيد طرق داخلية بأطوال 3 كم عبارة عن اتجاهين “دخول / خروج” وبعرض 15 مترا للاتجاه وتعتبر الخطة الحالية للأعمال بأهم شريان بالمنطقة، حيث تهدف للربط بين مدخل المنطقة على طريق جنيفة وحتى مدخل طريق القاهرة/الإسماعيلية، مؤكداً  أن خطة العمل يسير طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

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الشروق الاسكان توفيق أوضاع الأراضي المضافة المدن الجديدة أحوزة الرابية

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