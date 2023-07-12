حج مبرور.. آخر رحلات ضيوف الرحمن المصريين تصل القاهرة اليوم

تنتهي شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، من نقل حجاج بيت الله الحرام من المصريين وختام جسرها الجوي بين مطار القاهرة والأراضي المقدسة بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة، وقامت الرحلات بنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، بالإضافة لحجاج السياحة والأفراد وحجاج الترانزيت.

وقالت الشركة إنه سيتم الانتهاء من نقل جميع الحجاج المصريين بنهاية اليوم الأربعاء عن طريق جسرها الجوي، الذي انطلق رسميًا لعودة الحجاج ونقلهم في 1 يوليو الماضي وحتى اليوم 12 يوليو 2023.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية "مصر للطيران" إنه سيتم نقل بقية الحجاج ذات القدرات الخاصة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي على متن بعض الرحلات المنتظمة حتى بعد غدٍ الجمعة، بالإضافة لنقل حجاج دولة فلسطين والذي انطلق منذ 9 يوليو وحتى اليوم الأربعاء، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فقد بدأت منذ 3 يوليو حتى 17 يوليو.