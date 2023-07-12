ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حج مبرور.. آخر رحلات ضيوف الرحمن المصريين تصل القاهرة اليوم

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

تنتهي شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، من نقل حجاج بيت الله الحرام من المصريين وختام جسرها الجوي بين مطار القاهرة والأراضي المقدسة بإجمالي 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة، وقامت الرحلات بنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، بالإضافة لحجاج السياحة والأفراد وحجاج الترانزيت.  

وقالت الشركة إنه سيتم الانتهاء من نقل جميع الحجاج المصريين بنهاية اليوم الأربعاء عن طريق جسرها الجوي، الذي انطلق رسميًا لعودة الحجاج ونقلهم في 1 يوليو الماضي وحتى اليوم 12 يوليو 2023. 

وقالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية "مصر للطيران" إنه سيتم نقل بقية الحجاج ذات القدرات الخاصة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي على متن بعض الرحلات المنتظمة حتى بعد غدٍ الجمعة، بالإضافة لنقل حجاج دولة فلسطين والذي انطلق منذ 9 يوليو وحتى اليوم الأربعاء، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالي فقد بدأت منذ 3 يوليو حتى 17 يوليو.

رحلات الحجاج الحجاج المصريين الأراضي المقدسة مصر للطيران السياحة

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

مصرع سيدة تعرضت لصعق كهربائى فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى

كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟