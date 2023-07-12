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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب غرق بمياه البحر بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتشال جثة لشاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ مياه كيلوباترا، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


وكان قد انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، فور الإبلاغ عن حالة غرق بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، بالفحص تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة، لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.


وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، المدعومة من غواصين الخير المتطوعين، جثمان غريق كليوباترا، والذي لقي مصرعه غرقًا مساء الأحد الماضي، بعد ظهوره على سطح الماء بمنطقة كامب شيزار.


وقال الكابتن إبراهيم مارينا،  من غواصين الخير المتطوعين، إن الجثمان ظهر بعد مسافة 3 كيلو على سطح المياه بمنطقة كامب شيزار، مشيرًا إلى أن الجثمان سبح عكس التيار.


وتجمع أهالي الغريق محمد عماد، عقب انتشال الجثمان، وتعالت الصرخات من والدته وذويه عقب انتشال الجثمان.


جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف لمشرحة كوم الدكة، بتواجد قوات الأمن، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شخص بعد توقيع الكشف الطبي عليها لقي مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، على الرغم من غلق الشاطئ بعد صدور قرار من النيابة العامة، بعد تسلله إليه مستغلا تحسن حالة الطقس، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

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