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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحقيق موسع في اشتعال حريق برعاية مستشفى سيدي سالم

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سليم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق شب أمس الثلاثاء، في غرفة التمريض داخل العناية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، ونقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف عبدالغفار أن إحدى الحالات المرضية، التي كانت تتلقى الخدمة الطبية في عناية مستشفى سيدي سليم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لأحد مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من جلطة مخية.

وأكد عبدالغفار رفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وكافة المستلزمات، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وزير الصحة تحقيق موسع واقعة حريق الرعاية المركزة مستشفى سيدي سليم كفر الشيخ

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