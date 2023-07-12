كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بقرية المسين بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها وبها آثار تعدى عليها بآلة حادة بقرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة، عامل، جار المجنى عليها، بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تدعى "فؤادة محمد كريم" داخل مسكنها وبها آثار تعدى عليها بآلة حادة داخل مسكنها بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقل المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام برئاسة المستشار إسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثمان وقررا عرض الجثمان على الطب الشرعي مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات بعمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود يونس رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى "محمد ص ك" جار المجنى عليها، وذلك بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، ولعلمه أن المجنى عليها تقيم بمفردها فقام بالتسلل إلى المنزل وعندما انتبهت إليه المجنى عليها قام بضربها بآلة حادة حتى فارقة الحياة وتحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا ،وتم ضبط المتهم، والمشغولات الذهبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.