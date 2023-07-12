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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 120 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

دقيق
دقيق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة مكبرة على أصحاب المخابز الذين يقومون ببيع الدقيق البلدى المدعم فى السوق، حيث تمكنت الحملة من ضبط أكثر من ١٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم بعدد من المخابز على مستوى المحافظة.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين تلقى تقريرا من مفتشى المديرية بتمكن حملة مكبرة من ضبط أكثر من ١٢٠ شيكارة دقيق بلدى يقومون ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر وأخطرت الأجهزة المعنية.

وفى سياق آخر، كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعلن استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام ٤٩ طن من القمح المحلي موزعة ما بين ٢٢.٧ طن من البنك الزراعي ٢٦.٣ طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى ١٧١ ألف ٦١٧ طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة ٩٨.٤% من المستهدف.

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

كما صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 طن مخللات وملح طعام مجهولة المصدر، وذلك داخل مصنع مخللات  بدون ترخيص، يقوم بالغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا، من ضبط 3 طن مخللات وملح طعام مجهولة المصدر داخل مصنع مخللات بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط ١٢٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم بيعها السوق السوداء بالغربية

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