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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، حيث تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

حيث  يستضيف ملعب "ستاد القاهرة الدولي" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية مباراة القمة غدًا الخميس المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري

تُنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والزمالك

1- الأهلي، 75 نقطة. 

2- بيراميدز، 67 نقطة. 

3- الزمالك، 59 نقطة. 

4- فيوتشر، 58 نقطة. 

5- المصري البورسعيدي، 47 نقطة. 

6- المقاولون العرب، 43 نقطة. 

7- إنبي، 42 نقطة.

8- الاتحاد السكندري، 42 نقطة. 

9- فاركو، 41 نقطة.

10- سيراميكا كيلوباترا، 37 نقطة. 

11- الإسماعيلي، 37 نقطة. 

12- البنك الأهلي، 36 نقطة. 

13- سموحة، 36 نقطة. 

14- طلائع الجيش، 36 نقطة. 

15- أسوان، 33 نقطة. 

16- غزل المحلة، 33 نقطة. 

17- الداخلية، 32 نقطة. 

18- حرس الحدود، 21 نقطة.

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