جورى بكر تكشف تفاصيل بدايتها بمجال الإعلام فى دبى

قالت الفنانة جوري بكر، إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة الإسكندرية، وكانت تعمل خلال فترة الدراسة حتى تنفق على نفسها.

وأضافت “بكر”، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاديونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تلقت فرصة للعمل في دب يكموديل لفريق إيطالي، وكان بمقابل جيد، وساعدها والدها في إقناع والدتها حتى تسافر لدبي، خاصة أن عمتها وزوجها يقيمان هناك وبالفعل سافرت لتستغل الفرصة، وبعد شهرين قررت البقاء والبحث عن عمل.

النجاح في بلدي له طعم آخر

وأوضحت أنها بعد سفرها لدبي، قامت ثورة 25 يناير ولم تستطع العودة لمصر إلا بعد 3 سنوات عملت خلالها في مجالات عدة من موديل وإعلانات ومقدمة برامج ، مشيرة إلى أن النجاح في بلد الشخص أفضل بكثير من الغربة ويكون له طعم آخر ولهذا كانت تتمنى أن تأتيها فرصة جيدة وتعود لمصر.