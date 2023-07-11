الباز: أدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية قادمة

أعلن الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للفترة الرئاسية القادمة.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الرئيس السيسي لم يكن يومًا راغبًا في الوصول لمنصب الرئيس، وتولى المسئولية في وقت كان الجميع يتهرب منها.

وكشف عن أسباب دعمه لترشيح الرئيس السيسي، قائلًا إننا نحتاج إلى رجل دولة، ورجل الدولة الأول الآن هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا أعلن عن تأييدي لترشح الرئيس السيسي للفترة القادمة.

وأردف: "مصر تحتاج إلى رجل دولة مؤهل لاستكمال المسيرة في هذه الفترة، واستكمال المشاريع العظيمة التي بدأت".

وتابع: "انتمائي لثورة 30 يونيو واضح، لأنها أنهت كابوس الجماعات التي تتاجر بالدين، والتجربة أثبتت أن من رفعوا شعارات كفاية، لما عبروا للمشهد السياسي عبر 25 يناير، لم يقدموا طرحًا بديلًا، بل انخدعوا بالإخوان الذين استحوذوا على البرلمان والسلطة ولولا وعي الشعب، لاستمر الإخوان في الحكم، ولم يتمكن أصحاب شعارات كفاية من فعل شيء".