الباز يكشف ملابسات صورة إيمان البحر درويش: إليكم مفاجأة؟

فجّر الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، عددًا من المفاجآت عن صورة الفنان إيمان البحر درويش التي نشرتها ابنته فجر اليوم.

أولى تلك المفاجآت أن الصورة قديمة التقطت منذ أكثر من سنة عندما كان مصابًا بكورونا، وأشار الباز إلى أن هذه المعلومة كشفها صديق مقرب من إيمان البحر درويش.

قال الباز خلال بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل (فيسبوك): "صديقه قال لي أنا مستغرب ليه نزلت الصورة دلوقتي، والصورة من أكثر من سنة".

أما المفاجأة الثانية أن إيمان البحر درويش غاضب من نشر ابنته لصورته وهو مريض وهذا الكلام قاله لصديقه.

وكشف الباز عن أن ابنة إيمان البحر نشرت الصورة في هذا التوقيت رغم أن آخر ظهور علني لإيمان كان يوم 23 يوليو 2021، ولم يظهر بعدها بشكل علني أو عام، لأنها تلوم على والدها ما حدث لشقيقها وتورطه في قضية قتل طفل بالخطأ الذي صدر الحكم فيها اليوم بسجنه 3 سنوات.

قال الباز: "كانت تلوم على والدها أن ما حدث لشقيقها رد فعل على الجدل الذي أثاره والدها، وجعل شقيقها يستغرق في تعاطي المخدرات، كانت تحمل أباها المسئولية الكاملة عما جرى لأخيها وارتكابه الحادث تحت تأثير المخدر".

عاتب الباز على ابنة إيمان البحر، قائلًا: "يمكن اتهامها بالإساءة البالغة لوالدها، لأن المصريين يعتبرون المرض عورة، ولا يحبون أن تنكشف بهذا الشكل".