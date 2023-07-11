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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة ترويج الهيروين والشابو جنوب سوهاج

الهيروين
الهيروين

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد مع نغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في الهيروين والشابو بمركز المراغة.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2022، حين وردت معلومات لضباط مباحث المراغة، تفيد بقيام عامل بالاتجار فى الهيروين والشابو على نطاق واسع وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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