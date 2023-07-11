هل الصحابة معصومون من الخطأ؟.. أستاذ بالأزهر يجيب (فيديو)

قال د.أحمد نبوى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه فى اعتقادنا كمسلمين أنه لا عصمة لأحد من الخطأ إلا الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد (ص)، لافتًا إلى أنه بعد سيدنا النبى محمد لا يوجد أحد معصوم من الخطأ.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "مفيش حد معصوم بعد سيدنا النبى (ص)، حتى الصحابة غير معصومين من الخطأ وممكن يقعوا فى الخطأ عادى، فهم بشر مثلهم باقى البشر".

واستكمل: "تلاقى حد دلوقتى بيقولك هم الصحابة اللى نقلوا لنا الأحاديث النبوية ممكن يكونوا أخطأوا أو أحد منهم وضع حديثًا مكذوبًا، نقول له لأ، فى فرق بين الخطأ والعدالة، هو لا يستطيع أن يكذب على رسول الله، وعنده عدالة فى نقل الأحاديث النبوية".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/jChKoQtNBMI