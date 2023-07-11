غدًا.. نهائى مرحلة التصفيات الأولية فى برنامج الفرصة مع لميس الحديدى

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن أن حلقة يوم غدٍ الأربعاء من برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي"على قناة "ON" ستشهد نهائي مرحلة التصفيات الأولية، بعد جولات فريق البرنامج في المحافظات والتي بدأت من الاسكندرية مرورًا بالمنصورة والمنيا وأخيرًا القاهرة.

تابعت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON": "ستكون حلقة مليئة بالتشويق والإثارة بعد جولة الفرصة في المحافظات غدًا، كافة الشركات التي حصلت على الفرصة سوف تلتقي اللجنة مجددًا لتصفية قائمة 25 شركة التي ستحصد أعلى رقم كتقييم وصولًا لمرحلة الاستديو مضافًا إليها الخمس شركات التي حصلت على كارت الفرصة الذهبية".

استكملت: "حلقة الغد مليئة بالتشويق والإثارة مثيرة قاطعة للأنفاس طول الوقت وعلى مدار الحلقة سنشاهد شركات تُقصي الأخرى، وأخرى كانت في أعلى مرتبة تُقصيها أخرى في منافسات شرسة".