تقرير: بايرن يستعد لتقديم العرض الثالث لضم هارى كين

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن نادي بايرن ميونخ الألماني يستعد خلال أيام لتقديم عرض ثالث لنظيره توتنهام الإنجليزي لضم قائده هاري كين.

وذكرت الصحيفة، أن بايرن سيقدم 100 مليون يورو في عرضه الثالث لضم كين هذا الصيف، حيث يأمل بأن تنتهي قبل غلق الميركاتو.

وكان توتنهام رفض عرضًا ثانيًا تقدم به بايرن ميونخ لضم المهاجم كين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه ينتظر انضمام هاري كين إلى صفوف توتنهام الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثانٍ قيمته 80 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى عام 2024.

وكان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، قد قوبل بالرفض في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه وقائده هاري كين.

ويسعى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حاليًا في الفريق في تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة الإسباني قبل عام واحد.