بعد تدخل ضياء داود.. حل أزمة محطات الوقود في دمياط

أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، عن حل أزمة السولار حيث قام بزيارات مكثفة خلال الثلاثة أيام الماضية لقيادات الهيئة العامة للبترول، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس الهيئة، لإنهاء الأزمة وتوفير الكميات المطلوبة لأسطول الصيد بقطاع محافظة دمياط، خاصة وأنها تضم ثلثي أسطول الصيد المصري.

وقال داود، إنه تم إخطار رؤساء الشركات بأن تعود الكميات لمحطات تمويل السفن بقطاع دمياط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وعليه تم إخطار المهندس محمد جمال مدير محطة شاوة الموردة لمحطات مصر البترول بالقرار وبمراجعة شكرى اللاوندى صاحب محطة تمويل سفن أكد أنه تم زيادة الكمية ورفع الكمية المخصصة له من 2 مليون إلى 3 مليون و570 الف لتر، وتم زيادة محطة الحاج حسن القشاوى من 500 ألف لتر إلى 650 ألف لتر، وجار تفعيل توكيل المحطة الليبية بذات المحطة من 300 ألف لتر إلى مليون و500 ألف لتر بمحطة الحاج محمد أحمد القشاوى، وجار حل أزمة محطة عبدالحميد الشيخ وتم ضخ كميات لمحطة الأتربى.