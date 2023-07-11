تموين مطروح: ضبط 48 طن قمح قبل تهريبها بالسوق السوداء

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، بالاشتراك مع مباحث التموين في ضبط كمية كبيرة من الأقماح ٤٨ طن قبل تهريبها.

وأعلنت تموين مطروح، أن قام أحد الأشخاص بتجميع القمح وتخزينه بغرض بيعها في السوق السوداء وبذلك تصبح كميات الأقماح المهربة والمضبوطة خلال موسم توريد القمح حوالي 200 طن.

وفي سياق آخر كان قد قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، في بيان اعلامي سابق لها، انه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح فقد تمكنت عدد من حملات التفتيش المكثفة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك من منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء وضبط سجائر مجهولة المصدر كمية قدرها 1221 علبة سجائر وتحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح.

وأوضحت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة مطروح أن قامت حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتشي إدارة الرقابة تمكنت من ضبط 28 مخالفة كان أبرزها منع تهريب ٥.٤٠٠ طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، كما قامت حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتش إدارة تموين العلمين.