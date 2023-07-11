قناة الناس.. ماذا كان يفعل النبى مع زوجاته خلال فترة حيضهن؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الشرع أوضح حكم التعامل المباشر مع المرأة خلال فترة الحيض ولم يمنع التعاملات الحياتية اليومية، مستشهدًا بمواقف النبي (ص) مع زوجاته، خاصة مع السيدة عائشة.

أضاف أمين الفتوى، الثلاثاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن النبي (ص) كان يضع رأسه في حجر السيدة عائشة خلال فترة الحيض، ولم يكن يعتزل نساءه في المأكل والمشرب والجلوس أثناء هذه الفترة، وكانت عائشة تناوله كوب الماء الذي شربت منه، بل كان يشرب من موضع ما شربت حتى خلال فترة الحيض، ليعلمنا كيف نكرم المرأة ونهتم بها، ونحرص على ما يكون فيه سعادتها.

أشار أمين الفتوى إلى ما حدث بين النبي (ص) مع السيدة عائشة عندما سألها أن تناوله الخميصة وهى الفوطة أو المنشفة في يومنا هذا، فردت عليه بأنها حائض، لينهاها النبي قائلا، "ليست حيضتك في يدك"، بمعنى أنه لا يمنعها هذا الأمر من إمساك المنشفة التي سيستعملها.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "الاعتقاد السابق بأن المرأة خلال فترة الحيض تكون كلها (نجسة)، والثقافات السابقة، هى السبب في هذا المعتقد الخاطئ، وبالتالي تخوف السيدة عائشة كان بسبب هذه الثقافات التي وصلت إلى جزيرة العرب، بل ربما كان يُعتقد بنجاسة العين للمرأة أثناء هذه الفترة ليجيء الإسلام ويوضح أنه لا مانع من التعامل مع المرأة الحائض والجلوس معها أو المصافحة".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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