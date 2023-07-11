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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التنفيذى للمتحدة: نستهدف مليون زائر من الوطن العربى لمهرجان العلمين

عمرو الفقي
عمرو الفقي

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اهتمام الشركة المتحدة بالمشاركة والترويج لمهرجان العلمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني، وإثراء الحياة الثقافية والفنية للبلاد، في ظل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة، منها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي خاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، إلى أنه لأول مرة على أرض مصر ينشأ مهرجان يكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم، ومن المستهدف أن نستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، لتصبح مدينة العلمين من أفضل الوجهات في العالم، ويضعها على خريطة السياحة العالمية.

ولفت إلى أن المهرجان يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة لمدينة العلمين، ويدعم تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

العلمين مهرجان العلمين المتحدة الاستثمار

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