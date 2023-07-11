حكومة السودان تستنكر دعوات فرض حظر جوى فى البلاد

رحّبت الحكومة السودانية بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر، الخميس المقبل، بغرض مناقشة الأزمة في البلاد، وذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الأزمة السودانية

وأكدت الحكومة السودانية، أنها تستنكر الدعوات المطالبة بفرض حظر جوي في البلاد ونزع المدفعية الثقيلة.

المساعدات الإنسانية السودانية

وأضافت الحكومة السودانية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب، وتصل إلي المحتاجين.

وذكرت أن عدم احترام آراء الدول الأعضاء بمنظمة الإيجاد، سيجعل السودان تعيد النظر في جدوى عضوية الخرطوم بالمنظمة.