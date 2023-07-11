"وفد كفر الشيخ" ينظم عددًا من ورش العمل لتأهيل الشباب (صور)

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بكفر الشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول، اليوم الثلاثاء، عددًا من ورش العمل للشباب والفتيات فى عدد من المجالات شملت "الأشغال اليدوية والموسيقى والخط والرسم"، على يد نخبة من الأكاديميين المتخصصين، وذلك فى إطار خطة اللجنة لدعم الشباب وإكسابه العديد من المهارات الحياتية المهمة.

ويشرف على هذه الدورات كل من محمد يسرى الغنام، رئيس لجنة مركز كفرالشيخ والدكتورة مروة بسيونى جمعة رئيس لجنة المرأة العامة ومجموعة من شباب الحزب.

من جانبه، أكد زغلول أن دور الوفد المجتمعى يسير جنبًا إلى جنب مع دوره السياسي، مُشيرًا إلى التزام الوفد بدعم الشباب وتأهيله لسوق العمل.

وأكد محمد الغنام، رئيس لجنة مركز كفرالشيخ، أن النشاط الصيفى يتضمن العديد من الفعاليات المستمرة والدورات التدريبية لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة، فالوفد كان وسيظل بيتا للأمة المصرية بكل طوائفها.

وأشارت الدكتورة مروة بسيونى جمعة، رئيس لجنة المرأة العامة بالوفد، إلى أن اللجنة تعد لمجموعة من البرامج والدورات لخدمة ودعم المرأة بكفر الشيخ إيمانا بدور المرأة فى المجتمع.