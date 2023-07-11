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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مبادرة "100 يوم صحة" استمرار لخطة تطوير القطاع الطبى

النائبة عايدة نصيف
النائبة عايدة نصيف

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، تعكس حرص الدولة على تنفيذ جميع الاستراتيجيات والخطط التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم الاقتصار على تقديمها بالوحدات والمنشآت الصحية، بل التوسع في الشوارع والميادين والجهات الصحية بمختلف المحافظات من أجل التأكد من توصيلها لأقرب نقطة لأماكن إقامة المواطنين.

ولفتت "نصيف" في تصريحات لها، إلى أن آلاف الخدمات التي تقدمها المبادرة يوميًا وفقًا لبيانات وزارة الصحة، تؤكد ارتفاع نسبة الوعي الصحي لدى المواطنين، وانتظارهم لأي مبادرة رئاسية والمشاركة فيها من أجل الاطمئنان على صحتهم، مستكملًة مسيرة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية أطلقت للتوسع في الكشف المبكر عن عدد من الأمراض المختلفة سواء فيروس "سي"، أو غيرها من الأمراض، والاطمئنان على صحة الأم، وغيرها من الحملات المستمرة التي تجوب كافة المحافظات.

وأضافت أمين سير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "رؤية مصر 2030" تستهدف تحقيق معدلات نمو إيجابية على مستوى مجال الصحة، والسعي لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية بأسعار مناسبة، مع توفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات.

النائبة الدكتورة عايدة نصيف مجلس الشيوخ البرلمان الدولي ١٠٠ يوم صحة الخدمات الصحية

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