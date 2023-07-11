ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جلطة ونزيف فى المخ وغيبوبة".. تعرف على التاريخ المرضى لـ إيمان البحر درويش

ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش

أثارت نجلة المطرب ايمان البحر درويش، الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة لوالدها ظهر فيها وهو في حالة صحية متدهوره وتغيرت ملامحه لدرجة كبيرة عن الصورة المعتاد الظهور بها لجمهوره.

وتعرض إيمان البحر درويش على مدار  السنوات الأخيرة لوعكات صحية شديدة، ونقل للمستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج، ولكنه ظل يعاني لفترة طويلة من آثار المرض الذي أثر على حالته الصحية بشكل كبير.

وعلم "الدستور" أنه يعاني حاليًا من جلطة شديدة في المخ أدت لدخوله في غيبوبة وما زال فيها منذ فترة قريبة، ونرصد في التقرير التالي تاريخ إيمان البحر درويش مع المرض خلال السنوات الأخيرة.

في 2017 تعرض لوعكة صحية شديدة نتيجة ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أدى إلى إصابته بنزيف فى شريان بالمخ، ودخل العناية المركزة لفترة حتى تحسنت حالته الصحية.

وبسبب إهماله في العلاج الذي وصفه له الأطباء المعالجون في هذه الفترة تأثرت حالته الصحية وعاد للمرض من جديد وأصيب مرة أخرى بنزيف حاد في المخ أدى لإصابته بشلل نصفي نتيجة آثار نزيف المخ.

واهتم إيمان البحر درويش في هذه الفترة بعلاجه وأجرى العديد من الجلسات الطبية والعلاج الطبيعي لممارسة حياته بشكل طبيعي، وبالفعل تحسنت حالته بشكل ملحوظ، قائلًا: "الإصابة كانت من فترة ولكنى كنت مكسل شوية فى العلاج الطبيعى، ولكن دلوقتى أحسن كتير والشلل النصفى انتهى خالص ولكن بيبقى فيه تكملة للعلاج الطبيعى بمجرد ما تبقى بتمشى وتبقى كويس بتكسل بقى".


يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن تكفلها بعلاج الفنان "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز، إذ أفادت أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية له.

الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة المطرب إيمان البحر درويش المطرب مصطفي كامل إيمان البحر درويش شركة المتحدة للخدمات

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

أزمة جديدة.. "BBC" تتجاهل تورط مذيع كبير فى فضيحة جنسية مع قاصر

نسبة النجاح في الفيزياء 2023 في امتحانات الثانوية العامة

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

أزمة اسم مركب وأمنية للاختفاء.. اعترافات جريئة للفنان إيمان البحر درويش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب