"جلطة ونزيف فى المخ وغيبوبة".. تعرف على التاريخ المرضى لـ إيمان البحر درويش

أثارت نجلة المطرب ايمان البحر درويش، الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة لوالدها ظهر فيها وهو في حالة صحية متدهوره وتغيرت ملامحه لدرجة كبيرة عن الصورة المعتاد الظهور بها لجمهوره.

وتعرض إيمان البحر درويش على مدار السنوات الأخيرة لوعكات صحية شديدة، ونقل للمستشفى أكثر من مرة لتلقي العلاج، ولكنه ظل يعاني لفترة طويلة من آثار المرض الذي أثر على حالته الصحية بشكل كبير.

وعلم "الدستور" أنه يعاني حاليًا من جلطة شديدة في المخ أدت لدخوله في غيبوبة وما زال فيها منذ فترة قريبة، ونرصد في التقرير التالي تاريخ إيمان البحر درويش مع المرض خلال السنوات الأخيرة.

في 2017 تعرض لوعكة صحية شديدة نتيجة ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أدى إلى إصابته بنزيف فى شريان بالمخ، ودخل العناية المركزة لفترة حتى تحسنت حالته الصحية.

وبسبب إهماله في العلاج الذي وصفه له الأطباء المعالجون في هذه الفترة تأثرت حالته الصحية وعاد للمرض من جديد وأصيب مرة أخرى بنزيف حاد في المخ أدى لإصابته بشلل نصفي نتيجة آثار نزيف المخ.

واهتم إيمان البحر درويش في هذه الفترة بعلاجه وأجرى العديد من الجلسات الطبية والعلاج الطبيعي لممارسة حياته بشكل طبيعي، وبالفعل تحسنت حالته بشكل ملحوظ، قائلًا: "الإصابة كانت من فترة ولكنى كنت مكسل شوية فى العلاج الطبيعى، ولكن دلوقتى أحسن كتير والشلل النصفى انتهى خالص ولكن بيبقى فيه تكملة للعلاج الطبيعى بمجرد ما تبقى بتمشى وتبقى كويس بتكسل بقى".



يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن تكفلها بعلاج الفنان "إيمان البحر درويش" تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز، إذ أفادت أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية له.