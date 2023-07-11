غدًا.. "الملا" يجرى جولة بمصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر

يتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، غدًا الأربعاء، مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، لتدشين أول حفار يتم صنعه بأيدٍ مصرية من شركة EPHH المصرية باستثمارات 6.5 مليون دولار لصالح شركة الحفر.

“الملا” يجري جولة بمصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر

يُشارك في الجولة كل من الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور نائل درويش، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول والمهندس أيمن عمارة، نائب الهيئة للمشروعات، وعدد من قيادات وزارة البترول.

في سياق متصل، التقي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد توماس بيليت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية والوفد المرافق له.

تناول اللقاء بحث فرص زيادة التعاون مع الشركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز.