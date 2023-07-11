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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العرب يهدد بطولة الدورى المصرى الموسم المقبل

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يواجه الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة أزمة حقيقية تهدد مسيرة الدوري المصري الموسم الجديد المزمع أن ينطلق في سبتمر المقبل.

الأزمة تتمثل في بطولة كأس العرب المزمع أن يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم تنظيمها في نوفمبر الجاري، على غرار النسخة الأولى التي أقيمت في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بقطر، فيما تقام النسخة الثانية لكأس العرب خلال شهر نوفمبر المقبل وسط ارتباطات قارية متعددة.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة عقبات بشأن وضع تصور لمباريات الموسم الجديد للدوري، الذي من المزمع أن ينطلق في سبتمبر المقبل عقب نهاية فترة الأجندة الدولية التي ستشهد خوض منتخب مصر، مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أمام المنتخب الإثيوبي.

وتقام بطولة كأس العالم المنتظرة في وسط ارتباطات الأندية المصرية بالمشاركات القارية، حيث يرتبط فريق الأهلي، بمشاركته في بطولة دوري السوبر الإفريقي الذي سينطلق في أكتوبر المقبل، إلى جانب مشاركة بيراميدز والزمالك وفيوتشر، في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

كما سيرتبط الأهلي بخوض مبارياته في كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام بالسعودية، خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل في الوقت الذي ستقام فيه الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، خلال ديسمبر.

بطولة كأس العرب 2023، ستمثل ضغطًا كبيرًا على جدول الدوري في الموسم المقبل، خاصة في ظل احتمالية وجود العديد من المباريات المؤجلة، ليكون اتحاد الكرة أمام خيارين، أولها الاعتذار عن المشاركة في البطولة، أو خوض المنافسات بلاعبي الصف الثاني أو لاعبي المنتخب الأوليمبي.

الاتحاد المصرى لكرة القدم رابطة الأندية المحترفة الدورى المصرى الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العرب

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