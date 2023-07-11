عبد اللاه: بدء توريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لمشروع العمارة الخضراء

أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن استكمال مشروع عمارات نموذج الإسكان الأخضر، حيث بدأ توريد عدد كبير من اللوحات الشمسية وجار تركيبها فوق أسطح العمارات في مشروع الإسكان الأخضر.

وأوضح أن هذا المشروع يستخدم مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ، لتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير استهلاك المياه والكهرباء، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية التي توفر 20% من استهلاك المواطن للكهرباء، وإعادة تدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وتابع أن أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في مشروع العمارة الخضراء الصديقة للبيئة تعمل على تنفيذه، ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة بالتنسيق مع وحدة الدعم بوزارة الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما قام وفد من جامعة الأباما الأمريكية بزيارة المشروع مؤخرًا وأبدوا إعجابهم بفكرته، حيث يتبع توصيات مؤتمر المناخ الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه جار حاليًا على إنشاء مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة، كما تم تحديد أنواع الأشجار التي تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلالها، واستخدام تربة موفرة في استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة. كما تم إنشاء مسارات للدراجات بطول 5 كيلومترات في مختلف المناطق.