مدير المنتخب الأوليمبى: ننتظر خطاب CAF لتحديد عقوبة صابر

كشف منتخب مصر الأوليمبي، عن مستجدات التقارير التي أشارت بإيقاف محمود صابر لاعب الفريق مباراتين في أوليمبياد باريس المقبلة.

كان موقع مغربي أفاد اليوم أن اللجنة الأوليمبية الدولية تستعد لفرض عقوبة إيقاف محمود صابر لاعب منتخبنا الأوليمبي لمدة مباراتين عن دور المجموعات في أوليمبياد باريس 2024؛ بسبب السلوك السيئ بالتدخل العنيف على عبدالصمد الزلزولي لاعب منتخب المغرب في المباراة النهائية.

وتواصل "الدستور" مع محمود حرب، مدير المنتخب الأوليمبي، لتوضيح هذه التقارير وأشار إلى أنه بالفعل المنتخب علم بالأمر وينتظر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مخاطبته رسميًا في هذا الأمر، وأن اللاعب سيتعرض لإيقاف لكن مباراة أو اثنتين هذا هو ما سيحدده "كاف".

صابر لاعب بيراميدز من اللاعبين الذين تألقوا في البطولة التي أقيمت في المغرب وسجل هدفًا عالميًا في لقاء النهائي قبل أن يتم طرده بعدها.

وخسر منتخب مصر الأوليمبي بنتيجة 1-2 بعد شوطين إضافيين أمام المغرب في نهائي بطولة أمم إفريقيا السبت، وهو الذي كان قد ضمن التأهل لمنافسات أوليمبياد باريس 2024، بجانب المغرب ومالي.