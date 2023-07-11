طرح البوستر الدعائى لفيلم "ع الزيرو"

طرحت العدل جروب البوستر الدعائي لفيلم “ع الزيرو” للنجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، ويظهر على البوستر الدعائي رمضان جالسًا ويحتضن ابنه الذي ينظر إليه متسائلًا عن شيء ما، بينما ينظر رمضان للجهه المقابلة وكأنه يواجهه مجهول لا يعلم عنه شيئًا.

يذكر أن فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته مما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

يعد فيلم “ع الزيرو” ثانى أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الفيلم تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.