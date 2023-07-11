وزيرة التخطيط: زيادة مشاركة القطاع الخاص محور رئيسى فى خطة البرنامج الوطنى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أحد المحاور الرئيسية في خطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن هنا أتت فكرة تأسيس وثيقة ملكية الدولة.

وأكدت خلال كلمتها بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الوثيقة بها مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة عن بعض الأصول، منها أن تكون للأصول إدارة للقطاع الخاص أو حق انتفاع.

وأضافت في حديثها، أن صندوق الاستثمار هو الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، حيث زود مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهذا الصندوق يملكه الشعب المصري وهدفه الحفاظ على الثروات للأجيال المقبلة.

وتابعت: "تم طرح شركة مصرية بها عدد من الفنادق على عدد من المستثمرين وكنا نستهدف زيادة رأس المال بعد تلقي العروض المختلفة وتمت الترسية بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي".