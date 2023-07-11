مدبولى: الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف في المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم: "اتخذنا العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص، وكذلك إزالة كل القيود أمام الاستثمار في عدة قطاعات مثل الطاقة".

وأكد أن الحكومة تتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة سنوية في الصادرات بنسبة 20 بالمئة.