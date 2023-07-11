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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

"كسر دماغ بسبب 500 جنيه".. خطة شيطانية لشيقيقين لقتل زميلهما بدار السلام

جريدة الدستور

«ومن المال ما قتل»، مقولة تجسد ما آلت إليه الخلافات المالية بين شقيقين وزميلهما، إذ دخل الشيطان بينهما وخططا لقتله وتهشيم رأسه في منطقة دار السلام.

تهشيم رأس

البداية تعود لخلاف مالي على مبلغ خمسمائة جنيه نشب بين شاب وزميله بسبب قرضه منه وعدم سداده، ما دفع الأول للاستعانة بشقيقه لاستدراج الضحية والتعدي عليه وإجباره على رد أمواله، وبمجرد تجمع الثلاثة ومعاتبة المجني عليه على عدم رد الدين تطاول عليهما ما دفعهما إلى التعدي عليه بالضرب بآلة حادة وتهشيم رأسه كما أثبتت التحريات وتقرير الطب الشرعي وفرا هاربين، وتوفي المتهم عقب نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه.
 

مناظرة الجثة
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثاني مصاب بتهشم في الرأس وكسر عظام الجمجمة، ما أدى الي نزيف حاد، تسبب في الوفاة.

تفاصيل البلاغ
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس، وبعمل التحريات وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

-قرارات النيابة 

وقررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس الشقيقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

رد أموال التحريات تقرير الطب الشرعي مصاب الرأس كسر عظام الجمجمة شرطة النجدة

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