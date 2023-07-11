نقيب الصحفيين يستعرض تفاصيل أزمة إضراب صحفيى بى بى سى (فيديو)

استعرض الكاتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تفاصيل أزمة إضراب صحفيي بي بي سي، لافتًا إلى أنه ليس الإضراب الأول لهم، وقاموا من قبل بعمل إضراب لمدة يوم واحد، وحينها قمنا بالتفاوض مع الإدارة حول مطالب الزملاء.

وأضاف "البلشي" عبر مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن صحفيي بي بي سي يعانون من حالة تمييز واضحة بينهم وبين المكاتب الأخرى في المنطقة، سواء في حقوقهم المادية، وتفاصيل أخرى كثيرة.

ونوه نقيب الصحفيين أن هذا التمييز محاولة لاستغلال الأوضاع بشكل عام، موضحًا أنه جلس مع ممثلين من إدارة بي بي سي وعبرت عن رفضنا لهذه الأمور، ودعمنا لمطالب الصحفيين.

وتابع: “الرد جاء بنفس الوتيرة، لم يحاولوا التقدم للأمام، وتراجعت المرتبات خلال الفترة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية وغيرها، ومع ذلك خالفت المؤسسة قواعدها المهنية، وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية، والاتفاق على إضراب مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام، وهذه ليست الخطوة الأخيرة”.

دعم النقابة للطلبات العادلة للصحفيين

وأشار إلى أنه سيتضامن مع صحفيي بي بي سي من خلال إضراب تام عن العمل، مؤكدًا دعم النقابة للطلبات العادلة للصحفيين، ولا يجوز التعامل مع مصري بقواعد مختلفة أو استغلال أي أوضاع.