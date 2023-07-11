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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية: إرسال واشنطن ذخائر عنقودية لأوكرانيا "عمل إجرامى"

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

نددت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، ووصفته بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت بإلغاء الخطة على الفور.

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشو سون هي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن اعتراف بايدن بأن القرار صعب يظهر أنه على دراية بالعواقب الكارثية لاستخدام الذخائر العنقودية، وذلك وفق "رويترز".

تنديد دولى بإرسال واشنطن القنابل العنقودية 

يأتي هذا فيما رفض العديد من دول العالم والمسئولون إرسال واشنطن القنابل العنقودية لواشنطن، حيث أكد رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، أن بلاده "لا تشجع" على استخدام القنابل العنقودية بعدما وافقت الولايات المتحدة على إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال سوناك إن المملكة المتحدة تعد واحدة من 123 دولة وقّعت على معاهدة حظر استخدام القنابل العنقودية، وستواصل التركيز على إمداد كييف بالدبابات والأسلحة طويلة المدى لمساعدتها ضد روسيا.

كما أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرجي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف، الجمعة، إن استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

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