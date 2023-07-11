ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"بيزنطيو مصر" يحيون تذكار القديسة أوفيميا

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيسة العظيمة في الشهيدات أوفيميّا، واحتفال اليوم يعود إلى تدخلها الاعجوبي في تثبيت حدّ الايمانكما قرره المجمع المسكوني الرابع المنعقد في خلقيدونية ضد أضاليل القائلين بالطبيعة الواحدة في المسيح. يحكى أنه على أثر جدل عنيف وعقيم قام بين مناصري المجمع وأعدائه، اتفق الفريقان على تحكيم الشهيدة. فكتب كل منهم اعتقاده في كرّاس، ووضع الكراسان في الصندوق الحاوي ذخائرها المكرمة. وبعد أن أوصد الصندوق وختم بالشمع، أخذ القربان الإمبراطور مركيانوس، فكان كرّاس الهراطقة عند قدمي القدّيسة، بينما كان كرّاس المستقيمي الرأي، أنصار المجمع، في يدها اليمنى.

بهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: دعونا نثبّت أعيننا على دم الرّب يسوع المسيح ونفهم كم هو قَيِّم بالنّسبة لأبيه، بما أنّه، إذ سُفِكَ من أجل خلاصنا، قدّم للعالم بأسره نعمة التوبة. فلنعد بالفكر إلى جميع الأجيال وسنَعلَم أنّ الرّب ومن جيل إلى جيل، "جعَلَ لِلتَّائِبينَ مرجِعًا"، لجميع أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة إليه. بشّر نوح بالتوبة، فخَلُصَ الذين أصغوا إليه. أنذر يونان أهل نينوى بالدَّمار الذي كان يهدّدهم: فتابوا عن ذنوبهم، استرضوا الله من خلال تضرّعاتهم وحصلوا على الخلاص، رغم كونهم غرباء عن الله.

تحدّث خدّام نعمة الله، بإلهام من الرًّوح القدس عن التوبة. وربُّ الكون نفسه تحدّث عنه مع قَسَم: "أَلعَلَّ مَرضاتي تَكونُ بمَوتِ المُنافِق يَقولُ السَّيِّدُ الرَّبّ؟ أَلَيسَت بأَن يَتوبَ عن طرقِه فيَحْيا؟" ويضيف هذه الجملة المليئة باللطف: "توبوا، يا بيت إسرائيل عن إثمكم قل لأبناء شعبي: هل ترتفع خطاياكم من الأرض إلى السماء، هل تكون أكثر احمرارًا من القرمز وأكثر سوادًا من ثوب الحداد، إذا رجعتم إليّ من كلّ قلبكم وقلتم لي: 'يا أبي!' استمع إليكم كشعب مقدّس"

هذا ما حدّده بإرادته الجبّارة لأنه يريد إشراك جميع أولئك الذين يحبّهم بالتوبة لذلك علينا أن نطيع إرادته الرائعة والمجيدة. لنتوسّل بتواضع رحمته وصلاحه، دعونا ننحني، دعونا نلتفت إلى عطفه من خلال التخلّي عن الاهتمامات التافهة، وعن الفتنة والغيرة التي تؤدّي إلى الموت.

ة نيافة المطران جان ماري شامي النائب البطريركى العام الأب جان ماري شامي المطران جان ماري شامي حضور سيادة المطران جان ماري شامي جان ماري شامي

الأكثر قراءة

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

"تفحمت".. الصور الأولى من داخل العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ

مصطفى كامل ينفى اتهامه لهانى شاكر بـ"جلطة إيمان البحر"

فايدة كامل.. أيقونة الغناء والسياسة

طه زيدان: مصر على الطريق الصحيح لجذب المستثمرين وتحقيق أعلى العوائد الدولارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب