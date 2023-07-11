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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل وزوجته سرقا شقة طبيب فى بنها

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة محتويات شقة سكنية ملك أحد الأطباء، بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب ملك "إسلام. م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بإحدى الدول العربية.

وكشفت التحريات أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا توجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طبيب بشري شقة سكنية سرقة ضبط القليوبية

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