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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عمراني عن مهرجان العلمين الجديدة: أهم الأحداث السياحية في العالم خلال 2023

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشف محمود داوود، الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، الدور الإقليمي لمصر من مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا “هو أهم حدث سياحي في الشرق الأوسط والأحداث السياحية 2023 في العالم".

وقال داوود، خلال حواره علي قناة صدي البلد، اليوم، إن مدينة العلمين الجديدة تحولت من حقل ألغام إلى مدينة أحلام ليلتفت المستثمرين وأجانب العالم في ضخ استثمارات فيها، بالإضافة إلى النجاح الحقيقي للدولة أو الحكومة هو تنفيذ أفكار خارج الصندوق مقارنة عن ما يحدث بالماضي.

وتابع مصر تشهد سنويا حدث يعزز دور مصر الإقليمي مثل مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ بالإضافة إلى تقديم نموذج المدن المستدامة للعالم مثل العاصمة الإدارية والعلمين، منوهًا أن المهرجان سوف يصبح وسيلة لجذب الأستثمارات، وذلك لأن مصر لديها عوامل جذب تميزها عن باقي الدول مثل: البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر ونهر النيل.

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