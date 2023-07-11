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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو التطوير خلال احتفالية لمة الأهل: الاحتفاظ بجميع العاملين في حديقتي الحيوان والاورمان"الدولة وصتنا عليكم"

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء


تحت عنوان "لمة الأهل" أقام التحالف المصري لتطوير حديقتي الحيوان والاورمان افطارا صباح اليوم لجميع العاملين بالحديقتين بحضور فريق التطوير والتشغيل الاجنبي ومشاركة المهندس ماجد السرتي رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وخلال الإحتفالية 
أكد محمد كامل أحد مسؤولي ملف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، إنه سوف يتم تنفيذ قرارات جديدة بشأن جميع العاملين والموظفين بحديقتي الحيوان والأورمان. منها نظام تأمين صحي جديد 
وتغير مواعيد العمل لتكون من 10 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
مؤكدا أنه سوف يتم الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتي الحيوان والأورمان، من عمال وموظفين وهيكل إداري.وطمأن كامل الموظفين، مؤكدا أن هناك توجيهات من الدولة بعدم التفريط في العاملين وأوضح أنه لن يكون هناك عمال حديقتين، بل جميع العمال سيكونون لحديقة واحدة، لأنه سيتم ضم الحديقتين معًا.مشيرا إلى أن الحديقتين في حاجة لمضاعفة أعداد العاملين والموظفين 
ومن ناحيته أكد د محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، استمرار كافة العاملين بحديقتي الحيوان والأورمان بعملهم دون التفريط في أي منهم لأنهم خبرات نادرة يصعب تعويضها
وأوضح أن عمال الحديقة سوف يقومون بتقديم الرعاية البيطرية والتغذية للحيوانات خلال فترة التطوير.
وكانت وزارة الزراعة قد قامت بتسليم الحديقتين إلى التحالف المصري الذي يقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وذلك للبدء في تطوير حديقتي الحيوان والاورمان بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الاتحادين الإفريقي والعالمي لحدائق الحيوان
ومن جانبهم اعرب العاملون بالحديقتين عن سعادتهم بالاحتفالية اليوم وايضا تصريحات مسئول تطوير الحديقة مؤكدين على دعهم للجهود المبذولة في هذا الشان حتى تعود حديقة الحيوان الى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان وإلى المكانة التى تليق بها كاقدم حديقة حيوان في افريقيا
 

الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الإدارة المركزية الانتاج الحربى الدكتور محمد رجائي

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