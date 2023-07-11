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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول عسكرى فرنسى: لا نعتبر إرسال صواريخ سكالب لأوكرانيا تصعيدًا

جريدة الدستور

قال مسئول عسكري فرنسي، اليوم الثلاثاء،  إن بلاده لا تعتبر إرسال صواريخ سكالب إلى أوكرانيا تصعيدًا، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المسئول إلى أن باريس تلقت ضمانات من أوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى فقط داخل الأراضي الأوكرانية.

فيما قال وزير الدفاع البريطاني، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يجب أن يتم بمجرد انتهاء الصراع.

دعم أوكرانيا عسكريًا حتى تنتصر

وقالت واشنطن من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا، وما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليًا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر.

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