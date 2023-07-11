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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأكبر فى الشرق الأوسط.. صور تجهيزات الإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين

جريدة الدستور

انتهى القائمون على الدورة الأولى من مهرجان العلمين ٢٠٢٣، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، من ترتيبات المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن كل تفاصيل الحدث.

وتنشر “الدستور” عددا من صور تجهيزات المؤتمر، تظهر تجمل مدينة العلمين لاستقبال الحدث الضخم.

وتعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة في الخامسة من مساء اليوم بـ"نورث سكوير" بمدينة العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا عالميا، من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وتكشف إدارة مهرجان العلمين الجديد 2023 عن تفاصيل الحدث الترفيهي الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023، ويستضيف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية التي تقام في منطقة الشاطئ والبحيرة، ومن المقرر أن يتواجد أعضاء إدارة المهرجان وأعضاء مجلس أمناء جوائز العلمين الجديدة وسيتم الكشف عن عدد كبير من المفاجآت خلال المهرجان.

أغسطس 2023 التفاصيل الكاملة الفعاليات الرياضية العلمين الجديدة جوائز العلمين مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديد مهرجان العلمين الجديدة

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