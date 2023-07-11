صناع الخير توقع اتفاقية لدعم صغار الصيادين بالأقصر بـ100 مركب صيد

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وإحدى شركات التأمين، بروتوكول تعاون يستهدف دعم صغار الصيادين بالقرى الأشد احتياجًا بمحافظة الأقصر، وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهما من خلال تزويد 100 منهم بـ100 مراكب صيد حديثة ضمن مبادرة (مراكب الرزق)، تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع محافظ الأقصر.

وخلال كلمته فى احتفالية توقيع البروتوكول، رحب هاني عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين لتحقيق هدف قومى هام وهو التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية فى القرى الأشد احتياجًا بتنفيذ مبادرة مراكب الرزق لصالح 100 من صغار الصيادين بقرى الأقصر بتزويدهم وبالمجان تماماً بمراكب صيد حديثة، وتدريبهم على فنون الصيد الحديثة لكي يحسنوا استثمار مشروعهم الجديد، وفى نفس الوقت يحافظوا على الثروة السمكية والبيئة المائية لنهر النيل دون إهدار أو تلوث منهم.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير وفى إطار جهودها لتحقيق هدف التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا سبق لها وقدمت أكثر من 150 مركب صيد حديثة لصغار الصيادين فى قرى عدد من المحافظات منها أسوان والأقصر وقنا والدقهلية، وأن التعاون الجديد تتضح أهميته ليس فقط فى رفع أعداد المستفيدين إلى 250 صيادا ولكن أيضاً تدريب وتأهيل الصيادين على الصيد الأمن للمحافظة على الثروة السمكية.