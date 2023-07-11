تأجيل محاضرة للأنبا مكاريوس بمؤتمر المركز الأرثوذكسي بسبب سفره

قال المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن نيافة الأنبا مكاريوس كان قد قَبِل دعوة المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ 28 للدراسات الآبائية في الفترة من 14 – 17 سبتمبر 2023 في بيت سان مارك للمؤتمرات بالعبور، وقد حدد نيافته موضوع محاضرته بعنوان: " الباروسيا – المجيء الثاني"، إلا أنه أرسل اعتذارا عن الحضور بسبب سفره في فترة انعقاد المؤتمر، ووعد نيافته بالمشاركة في مؤتمرات وأنشطة أخرى ينظمها المركز.

من جهة اخرى، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح أمس الاثنين الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.