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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تأجيل محاضرة للأنبا مكاريوس بمؤتمر المركز الأرثوذكسي بسبب سفره

الانبا مكاريوس
الانبا مكاريوس

قال المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن نيافة الأنبا مكاريوس كان قد قَبِل دعوة المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية للمشاركة في المؤتمر السنوي الـ 28 للدراسات الآبائية في الفترة من 14 – 17 سبتمبر 2023 في بيت سان مارك للمؤتمرات بالعبور، وقد حدد نيافته موضوع محاضرته بعنوان: " الباروسيا – المجيء الثاني"، إلا أنه أرسل اعتذارا عن الحضور بسبب سفره في فترة انعقاد المؤتمر، ووعد نيافته بالمشاركة في مؤتمرات وأنشطة أخرى ينظمها المركز.

May be an image of ‎text that says "‎سسة القديس أنطونيوس بالقاهرة المركز الأرثو کسي للدرا سات الآبائية Es أسقف المنيا اعتذ رنيافة الحبر الجليل الأنبا كان نيافة الأنبا مكاريوس قد قَبِل دعوة المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية للمشاركة في المؤتمر السنوي ال٢ل للدراسات الآبائية في الفترة من ۱٧ سبتمبر ٢٢٢۲ بيت سان مارك للمؤتمرات بالعبور وقد حدد نیافته موضوع محاضرته :بعنوان البارو -سیا المجيء "الثاني إلاأنه أرسل اعتذارء الحضور بسبب سفره في فترة انعقاد ،المؤتمر ووعد نيافته بالمشاركة في مؤتمرات وأنشطة أخرى ينظمها المركز. وأعضاء المركز يتمنون لنيافته خدمة مباركة في رعايته لإيبا رشية المنيا المُحبِة .للمسيح‎"‎

من جهة اخرى، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح أمس الاثنين الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج بالإسكندرية ودار الحديث خلال اللقاء عن خدمة كنائس المهجر، واحتياجها إلى حركة ترجمة واسعة للتراث القبطي إلى اللغات الأخرى لخدمة الأجيال الجديدة.

الأنبا مكاريوس الأنبا مكاريوس أ سق ف المنيا

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