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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية البراجيل بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية البراجيل بمركز ملوي جنوب المحافظة على مدار يومين متتاليين 12 و13 من يوليو الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم. 

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية أهالي قرية البراجيل بمركز ملوي ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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