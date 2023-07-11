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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كشف ملابسات تعدى شخص على زوجته بسلاح نارى فى الغربية

سلاح ناري
سلاح ناري

تمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية من كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على (زوجته) بسلاح ناري وإطلاق عدة طلقات في الهواء محدثًا زعرًا بين الأهالي.

كان اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد تلقيه بلاغًا من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز تتهم زوجها بالتعدي عليها بالسب والقذف دون إحداث إصابات بها وحرر محضر بذلك.

وبانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد قيامه بالتعدي على السيدة المذكورة (زوجته) وإطلاق عدة طلقات في شوارع القرية محل إقامتهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد أحمد رمزي، رئيس المباحث، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري (طبنجة صوت) وبتطوير المناقشة الأمنية معه أقر بارتكاب الواقعة وتحرر له محضر عرض على النيابة العامة للتصرف بشأنه.

كشف ملابسات واقعة تعدي شخص على زوجته بسلاح ناري

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