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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السوداني: مقتل ومصادرة أسلحة وعتاد من متمردي "الحركة الشعبية ـ شمال"

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، عن مقتل العشرات ومصادرة أسلحة وعتاد من متمردي "الحركة الشعبية ـ شمال" بولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز اليوم الثلاثاء.

يذكر أن السبت الماضي، أعلن الجيش السوداني، أن العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، في تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط ضد المتمردين في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

وأضاف "عبد الله"، أن المليشيا المتمردة مستمرة في وجودها بالمناطق السكنية، وتمارس الجبايات على المواطنين الذين يخرجون من العاصمة عبر المعابر كما تطرد المواطنين من منازلهم في بعض المناطق مثل حي شمبات بالخرطوم بحري.

النيل الازرق الحركة الشعبية القوات المسلحة

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